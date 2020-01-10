Камень-на-Оби, Алтайский край, , 12:15 — REGNUM Блогер из Санкт-Петербурга Наталья Мишина, опубликовав на своей странице трогательную историю о том, как в алтайском городе Камне-на-Оби мальчик заплатил за проезд её ребёнка в автобусе, помогла собрать более миллиона рублей благотворительной помощи. Подробности сообщает «КП-Новосибирск».

В новогодние праздники девушка из Петербурга с маленьким сыном приехала к родителям на Алтай. В Камне решили развлекаться тем, что ездили по городу на автобусах.

«С ребенком быстро не усядешься — водитель начал нервничать, что мы не платим за проезд. Когда я сына усадила, достала деньги, подошла к водителю… Он сказал, что за нас уже парнишка какой-то заплатил. Я удивилась и подсела к подростку», — пояснила блогер. Говорит, что в коротком разговоре подросток сказал лишь, что в их семье принято заботиться друг о друге, и что заплатил за проезд потому, что увидел — нужна помощь.

Позднее блогеру удалось отыскать адрес паренька и узнать о его семье. Выяснилось, что 13-летний Ваня живёт вдвоём с мамой (отец погиб несколько лет назад) и что семья затеяла ремонт, поэтому зарплаты продавца теперь не хватает на занятия в художественной школе для сына. Тогда Наталья Мишина рассказала об этой истории своим подписчикам. На просьбу помочь откликнулись многие. За сутки на карту мамы-одиночки упало почти полтора миллиона рублей.

«Я помню, как ночью приходили сообщения на телефон: одна, вторая… Дальше — больше», — рассказала «КП-Новосибирск» мама Ивана. Теперь семье не только на ремонт хватит. Мама думает купить сыну для взрослой жизни квартиру в большом городе — Барнауле или Новосибирске.