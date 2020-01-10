Донецк, 10 января 2020, 12:08 — REGNUM Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с людьми, задержанными украинской стороной. Об этом сообщили 10 января в пресс-службе ведомства.
В рамках расследования были опрошены люди, переданные Украиной в рамках процедуры обмена пленными, которая состоялась 29 декабря. Среди потерпевших — ополченцы, бывшие сотрудники спецподразделения «Беркут», активисты «Антимайдана».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральная прокуратура ДНР возбудила дело по факту обстрела украинской артиллерией города Горловка. Подозреваемыми являются три командира ВСУ, предположительно отдававшие приказы открыть огонь.
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