Донецк, , 12:08 — REGNUM Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с людьми, задержанными украинской стороной. Об этом сообщили 10 января в пресс-службе ведомства.

«Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР расследуется уголовное дело по факту жестокого обращения с военнопленными и гражданским населением со стороны военнослужащих ВСУ, других военизированных формирований и сотрудников правоохранительных органов Украины», — сказано в заявлении.

В рамках расследования были опрошены люди, переданные Украиной в рамках процедуры обмена пленными, которая состоялась 29 декабря. Среди потерпевших — ополченцы, бывшие сотрудники спецподразделения «Беркут», активисты «Антимайдана».

"Украинские правоохранители применяли пытки, физическое и психологическое насилие к потерпевшим с целью принудить последних дать признательные показания и оговорить себя и знакомых лиц», — рассказали в генеральной прокуратуре ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральная прокуратура ДНР возбудила дело по факту обстрела украинской артиллерией города Горловка. Подозреваемыми являются три командира ВСУ, предположительно отдававшие приказы открыть огонь.

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