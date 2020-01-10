Москва, , 12:04 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к главе ПФР Антону Дроздову с просьбой навести порядок с индексацией пенсий на местах.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в России прошла индексация пенсий неработающим пенсионерам. Как отмечает ПФР, «в результате индексации страховая пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на тысячу рублей в месяц, а ее средний размер составит 16,5 тыс. рублей». Однако у Миронова другие данные.

«Так, в Курганской области женщине добавили к пенсии 1 рубль, а я за несколько дней нового года получил десятки писем о том, что пенсию гражданам не увеличили вовсе», — отметил Миронов в Facebook.

Парламентарий подозревает ПФР.

«Это может быть связано только с одним — ПФР вновь начал хитрить с расчётами для тех, у кого пенсия ниже прожиточного минимума. Если вспомнить прошлый год, миллионы таких пенсионеров вообще не получили никакой прибавки. После чего Госдума исправила эту несправедливость», — указал депутат.

«Но территориальные отделы ПФР продолжают устраивать манипуляции, хотя даже на их официальном сайте чётко написано, что сначала пенсия доводится до прожиточного минимума, а уж потом индексируется. Это закон! В связи с этим обращаюсь к главе Пенсионного фонда Антону Дроздову. Наведите порядок с индексацией пенсий на местах! Сколько можно мучить стариков, заставляя их бегать и унижаться за эти гроши?» — возмущен Миронов.