Сухум, , 12:06 — REGNUM Протестующие, захватив здание администрации президента Абхазии, получили доступ к оружию. Об этом 10 января рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба.

Глава Совбеза сообщил, что в президентской резиденции были похищены символы государственной власти, а также вскрыта оружейная комната.

«Ведутся переговоры, вернули пять единиц [оружия], но их намного больше», — описал ситуацию Килба.

Стоит отметить, что ранее секретарь Совбеза Абхазии назвал ситуацию в стране «стабильной», а также сообщил, что администрация президента, включая президента «на своих местах».

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