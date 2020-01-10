Лхаса, Китай, , 11:57 — REGNUM «Крыша мира», как иначе называют Тибет, становилась всё теплее и влажнее за последние 39 лет, сообщает 10 января агентство Синьхуа.

Согласно данным «Климатического вестника Тибета» за 2019 год, которые были выпущены 9 января, с 1981 по 2019 годы средний прирост температур составил 0,4 градуса Цельсия за десятилетие, в то время как среднее количество осадков в этом китайском регионе росло на 11,1 мм в десятилетие.

Средняя температура в Тибете за 2019 год составила 5,2 градуса Цельсия, что на 0,5 градуса выше, чем в обычные годы. Средний уровень осадков составил 468,4 мм за указанный год против 460,2 мм в обычные годы.

По словам представителя местного климатического центра Ма Пэнфэя, рост температур и количества осадков идет в русле глобального потепления и парникового эффекта, которые особенно сильно проявляются на больших высотах Тибетского нагорья.