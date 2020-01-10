Кишинёв, , 11:49 — REGNUM Управление гражданской авиации Молдавии рекомендовало молдавским авиаперевозчикам избегать полетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака. Как передает ИА REGNUM, в ведомстве также призвали авиаперевозчиков усилить контроль технического состояния самолетов, на которых установлены двигатели, аналогичные двигателям украинского самолета, который потерпел крушение в Иране.

Ранее с аналогичной рекомендацией выступило Европейское агентство по авиабезопасности, которое уточнило, что проводит оценку ситуации в регионе.

Напомним, в результате крушения в Иране самолета Boeing 737-NG компании Ukraine International Airlines 8 января погибли 176 человек.