Красногорск, , 12:37 — REGNUM В Подмосковье к концу января 2020 года введут в эксплуатацию 170 км линий наружного освещения на 150 участках региональных дорог. Об этом 10 января сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На данный момент в регионе линии наружного освещения заработали на 44 (30%) участков дорог. К середине февраля 2020 года планируют подключить все новые линии в 30 муниципалитетах Подмосковья.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье привели в порядок 1416 объектов вдоль «вылетных» магистралей в 2019 году.

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