Вашингтон, , 11:42 — REGNUM Разработчики из Valve попросили геймеров помочь им в создании обликов для персонажей Dota 2. Об этом сообщалось 9 января в официальном сообществе игры в Steam.

Для участия геймеры должны опубликовать свои наработки в «мастерской Steam» с пометкой Spring 2020 («весна 2020 года»). Попробовать свои силы в создании обликов можно до 2 марта 2020 года.

Напомним, Dota 2 — это популярная многопользовательская ролевая игра и киберспортивная дисциплина. Её релиз состоялся в 2013 году.

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