Волгоград, , 11:43 — REGNUM Пятерых пропавших подростков и детей разыскали сотрудники правоохранительных органов Волгоградской области за прошедшие дежурные сутки, сообщили 10 января в пресс-службе регионального УМВД. В причинах самовольных уходов разбираются инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних.

С 20 декабря 2019 года не выходила на связь с родителями студентка колледжа из Кировского района, с 7 января родные искали 16-летнюю студентку из Краснооктябрьского района. В Городищенском районе утром 8 января16-летняя девочка и 13-летний мальчик ушли из дома опекуна. А в Волжском более сотни полицейских вели розыск не вернувшегося из школы 11-летнего мальчика. Всех подростков нашли живыми и невредимыми.

«Для того чтобы поисковые мероприятия были эффективны, в случае исчезновения ребёнка следует немедленно обратиться в ближайший отдел полиции. Заявление принимают сразу при малейших подозрениях на то, что человек может находиться в опасности: существующее мнение о том, что полиция начинает искать пропавшего только после трёх суток, не соответствует действительности», — подчеркнули в УМВД.

В полиции добавили, что в случаях выявления признаков административного правонарушения, в отношении законных представителей несовершеннолетних составляется протокол.