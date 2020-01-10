Москва, , 11:39 — REGNUM Большинство российских туристов (76,3%) были бы не против продлить новогодние каникулы, свидетельствует опрос сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Отмечается, что остальные респонденты сказали, что им уже надоело отдыхать. Четверть опрошенных сообщили, что соскучились по работе за праздники.

Более 70% туристов отметили, что отлично отдохнули в праздники. У остальных же по различным причинам они не удались. Опрос был проведен среди 1,5 тыс. пользователей.

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Как сообщало ИА REGNUM, после новогодних каникул, которые в России продлились до 8 января включительно, следующие длинные выходные дни ждут граждан страны уже в феврале.

Так, в связи с празднованием Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать три дня подряд — с 22 по 24 февраля. Понедельник, 24 февраля, будет нерабочим, так как сам праздник в 2020 году выпадает на воскресенье.

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