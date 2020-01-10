Лондон, , 11:38 — REGNUM Управление по стандартам рекламы Великобритании (The Advertising Standards Authority) запретило к показу рекламу персональных компьютеров из-за отсутствия в ней женщин. Об этом 10 января сообщает сайт cybersport.ru.

В ролике показаны мужчины, играющие и работающие за компьютером. В Управление по стандартам рекламы Великобритании поступили восемь жалоб на то, что видео демонстрирует гендерные стереотипы о том, что подобные технологии интересны только представителям мужского пола.

Представители PCSpecialist (компания, выпустившая рекламу) отметили, что почти 85% клиентов фирмы мужчины, а ролик ориентирован на целевую аудиторию. Несмотря на это, рекламу всё равно запретили к показу.

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