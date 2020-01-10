Село Долгодеревенское, Челябинская область, , 11:38 — REGNUM В Челябинской области чиновники до сих пор не признали аварийным здание бывшего общежития, состояние которого оставляет желать лучшего. Об этом пишут местные СМИ.

По словам жильцов дома, здесь постоянно рвутся трубы. Из-за частой сырости появились трещины в стенах. Один из прорывов произошёл буквально перед Новым годом. Некоторое время граждане провели без отопления.

В ситуацию уже вмешалась прокуратура. Областной прокурор Виталий Лопин поручил провести проверку опубликованной в прессе информации. По данным ведомства, речь идёт о доме №149 на улице 1 Мая в селе Долгодеревенском.

Добавим, ранее прокуратура уже обязывала чиновников признать здание аварийным и либо снести его, либо реконструировать. Акт прокурорского реагирования был рассмотрен и удовлетворён. Готовится процесс признания дома аварийным.