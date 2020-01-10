Сухум, , 11:41 — REGNUM Обстановка в центре Сухума все еще нестабильная. Об этом жителей России предупредило в ночь на 10 января посольство РФ в Абхазии на своей странице в соцсети Twitter.

«Обстановка в центре Сухума у здания Администрации президента по-прежнему остается нестабильной. Противостояние между оппозицией и властью продолжается», — говорится в сообщении российского диппредставительства.

В связи с этим посольство призвало туристов из России избегать посещения центра Сухума.

Как передавало ИА REGNUM, волнения, которые начались в Сухуме 9 января, к ночи успокоились, но утром 10 января в центр столицы снова начали стягиваться люди. В МВД отметили, что подходят и сторонники, и противники президента Абхазии Рауля Хаджимбы.

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