Ростов-на-Дону, , 11:34 — REGNUM Более 84 тыс. звонков поступило в экстренные службы от жителей Ростовской области в период новогодних каникул. При этом чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Отмечается, что к психологам поступило более 70 обращений, «в том числе ряд вызовов по поводу возможного суицида».

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время режим повышенной готовности в Ростовской области снят.

Ранее в госавтоинспекции региона сообщили, что на Дону в период новогодних каникул произошло 57 дорожных аварий, в которых шесть человек погибли, 73 получили травмы.

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