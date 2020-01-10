Москва, , 11:33 — REGNUM Аномально тёплая погода, которая установилась на большей части территории России, объясняется отсутствием так называемого сибирского максимума — сектора повышенного давления, который обычно образуется на территории Сибири и Якутии, но в этом году сформировался в Азии — над границей с Монголией и частью Китая. В связи с этим холодный воздух переместился на Аляску и в Канаду. Об этом заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

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Он пояснил, что зона высокого давления, как правило, удерживает тёплый воздух, вызывая тем самым «выхолаживание», распространяющееся впоследствии на Урал и центральную часть России.

Синоптик отметил, что в ближайшие дни среднесуточная температура будет соответствовать климатическим показателям только на побережье Охотского моря и на юге Чукотки, сообщает РИА Новости. На остальной же территории России температура будет на 4—12 градусов выше нормы.

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Так, практически по всей европейской России — от Петербурга до Москвы, от Казани практически до Урала — будут наблюдаться отклонения от нормы на 8—10 градусов. Самые значительные колебания ожидаются в Вологодской области и Коми.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за оттепели в январе в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» проснулся белокоготный медведь Памир. Отмечается, что в дикой природе медведи не выходят из берлоги до весны, даже если очень тепло.