Токио, , 11:30 — REGNUM Фанаты игр Pokemon Sword и Pokemon Shield очень удивились появлению во франшизе покемона, использующего огнестрельное оружие. Об этом 9 января сообщило игровое издание Kotaku.

https://twitter.com/PLDHnet/status/1215316055599398912

В предстоящих дополнениях для Sword и Shield некоторые существа получат новую Гигантамакс-форму. Соббл (один из стартовых покемонов) в такой форме будет выглядеть как гуманоидная ящерица, вооруженная снайперской винтовкой.

https://twitter.com/nyonsense/status/1215283632819994624

Пользователи сразу начали иронизировать над новым обликом покемона и превратили его в персонажа интернет-мемов. Большинству геймеров показалась комичной идея давать подобному существу реальное огнестрельное оружие.

https://twitter.com/SalmonPynk/status/1215283363789099008

Ранее Nintendo анонсировала два дополнения для игр Pokemon Sword и Pokemon Shield. Каждое из них добавит в игры множество новых покемонов и вариантов эволюции для них.

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