Нур-Султан, , 11:21 — REGNUM Авиакомпания Bek Air выразила несогласие с приостановкой действия сертификата эксплуатанта после авиакатастрофы в Алма-Ате. Об этом сообщается 10 декабря на официальной странице Bek Air в социальных сетях.

В компании считают, что со стороны авиационной администрации Казахстана не предоставлены объяснения о приостановлении действия сертификата, что является нарушением действующего законодательства.

Письмо направлено в министерство индустрии и инфраструктурного развития. Руководство авиакомпании просит оказать содействие в восстановлении сертификата эксплуатанта.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в аэропорту Алма-Аты потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Bek Air. В результате авиакатастрофы погибли 12 человек.

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