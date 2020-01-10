Вашингтон, 10 января 2020, 11:22 — REGNUM Специалисты из Украины и Ирана будут вместе расшифровывать данные бортовых самописцев упавшего Boeing 737, сообщило агентство Bloomberg.
На время работы «политические моменты» будут оставлены в стороне, отметили в агентстве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о том, что украинский самолёт был сбит иранской ракетой, является неподтверждённой.
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