Токио, , 11:20 — REGNUM Игры Pokemon Sword и Pokemon Shield получат сезонный пропуск, добавляющий новый контент. Ролик с демонстрацией нововведений разработчики из Nintendo опубликовали на своём YouTube-канале 9 января.

В сезонный пропуск войдут два дополнения: The Isle of Armor и The Crown Tundra. Каждое из них добавит в игры множество новых покемонов, тренеров и локаций для изучения.

Напомним, игры Pokemon Sword и Pokemon Shield вышли в ноябре 2019 года. Игроки и критики высоко оценили оба проекта.

