Ростов-на-Дону, , 11:18 — REGNUM В Ростовской области снят режим повышенной готовности, действовавший в регионе в период новогодних каникул, сообщает ИА REGNUM.

«Наибольшее число выездов выполнено специалистами Алексеево-Лозовского поисково-спасательного отряда Чертковского района областной поисково-спасательной службы, Усть-Донецкого поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на водах и пожарными 202 и 211 частей», — уточнили в донском правительстве.

ИА REGNUM напоминает, что на усиленный режим работы донские спасатели перешли 30 декабря 2019 года. Круглосуточное дежурство осуществлялось до 9 января 2020 года включительно.

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