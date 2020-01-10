Тверь, , 11:18 — REGNUM Жители Тверской области жалуются на появление волков рядом с населёнными пунктами. Об этом сообщили 10 января в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Как уточнили в ведомстве, по всем обращениям специалисты проводят выездные проверки. Пока получили подтверждение лишь некоторые из них. Например, в одном случае следы, которые жители приняли за волчьи, принадлежат другим животным, предположительно собаке и кошке.

На данный момент на территории Тверской области насчитывается около 136 особей волка. Как пояснили в ведомстве, волк ночной хищник, однако в период гона, в средней полосе России этот период приходится на январь — февраль, он активен на протяжении суток. Именно тогда волки могут выходить к людям.

При встрече с волком, предупреждают специалисты, нужно дать дикому животному знать о своём присутствии. Ни в коем случае нельзя подходить к раненому животному, нельзя кормить или пытаться гладить волков.