Черкесск, , 11:15 — REGNUM В Карачаевском районе Карачаево-Черкесии продолжаются работы по ликвидации пожара в Худесском лесничестве. В настоящее время открытого горения уже не наблюдается, имеются лишь отдельные очаги, сообщили ИА REGNUM 10 января в пресс-службе регионального управления МЧС.

«На месте открытое горение отсутствует, имеются отдельные очаги тления лесной подстилки на общей площади около 1,5 гектара», — говорится в сообщении спасательной службы.

С наступлением светлого времени суток 10 января приступили к борьбе с пожаром 24 человека. На месте работают семь единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о пожаре в Худесском лесничестве поступила в МЧС 9 января 2020 года. К тушению лесной подстилки приступили 61 человек из числа сотрудников лесничества и МЧС. Пожар изначально распространился на площади 3,2 га, к вечеру он был локализован.

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