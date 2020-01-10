Москва, , 11:13 — REGNUM В России в рамках нацпроекта «Образование» утверждены основные принципы национальной системы профессионального роста педагогических работников. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

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Основные принципы — это формирование объективных механизмов оценки профессиональных компетенций, стимулирование педагогов к непрерывному профессиональному росту.

Также будет сформирована единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогов на основе инновационных технологий. Регионам РФ поручено представить «дорожные карты» по кадровому обеспечению систем общего образования.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство просвещения РФ работает над изменением профессиональных стандартов педагога с тем, чтобы внести в них обязательный элемент наставничества.

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