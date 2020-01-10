Красногорск, , 11:30 — REGNUM В Подмосковье в 2020 году появятся девять новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Об этом 10 января сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

По словам министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина, в регионе действуют 253 ООПТ, девять из которых появились в 2019 году. Это заказники в Химках, Клину, Лотошине, Талдомском и Можайском округах. Общая площадь ООПТ Подмосковья составляет 15 тыс. га.

Что касается планов на 2020 год, то в регионе должны открыть еще девять особо охраняемых природных территорий. В данный момент специалисты Минэкологии работают над проектированием первого в области природного парка «Журавлиный край», который займет часть земель Луховицкого и Шатурского округов.

«В международной практике считается нормой, когда общая площадь ООПТ составляет порядка 10% от площади всего региона. Мы считаем, что в Подмосковье можно и должно добиться такого же соотношения», — заявил Куракин.

В Московской области появится новый природный заказник «Душоновские болота». Общая площадь особо охраняемая природная территория (ООПТ) составит 2579 га.

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