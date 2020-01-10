Новосибирск, 10 января 2020, 11:08 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 10 января 2020 года, десятки жилых домов остались без света, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По данным «Тайги.инфо», электричество отключили в 93 домах.
«В 34 домах Центрального, Железнодорожного и Первомайского районов города свет отключили из-за аварии на трансформаторных подстанциях. Восстановить подачу электричества планируется
Тем временем, на муниципальном сайте систем жизнеобеспечения сообщается о плановом отключении электроэнергии в 52 домах: в Калининском районе — семь, Октябрьский район — 42 и Центральный район — три.