Якутск, , 11:02 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев посетил первый на Дальнем Востоке фронт-офис «Моя работа», который представляет собой новую версию центра занятости населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Фронт-офис открылся в рамках пилотного проекта «Эффективный регион». В день здесь смогут принимать до 200 посетителей.

По словам Айсена Николаева, модернизированная служба занятости теперь выглядит как кадровое агентство.

«Открытие такого офиса является одним из шагов к трансформации. Благодаря новым подходам к деятельности служб занятости нам удалось кратно увеличить количество трудоустраиваемых людей, в том числе, в крупные промышленные предприятия и компании», — оценил новый офис «Моя работа» глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, около 66% работодателей считают, что хорошие внешние данные могут помочь работнику с трудоустройством и продвижением по карьерной лестнице.