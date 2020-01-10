Пермь, , 10:58 — REGNUM В Перми традиционные русские имена Николай, Татьяна, Нина и Светлана становятся редкими, их дают малышам лишь несколько раз в год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

По итогам 2019 года среди популярных имен — Александр, Марк, Фёдор, Артём, Максим, Михаил, Роман; Алиса, Анна, София, Мария, Полина, Варвара, Виктория. Пермяки дают детям и редкие имена, в честь исторических деятелей, героев книг и фильмов. В редких случаях мальчиков называли, например, Гектором, Филатом, Пересветом, Лаврентием, Анри, Леоном, Ионом, Мартином, Лукой, Рудольфом, а девочек — Апполинарией, Марфой, Моникой, Доминикой, Музой, Весной, Глорией. Есть и двойные имена, такие как Рохини Мира, Жанна-Мишель, Ангела-Божена.

Сотрудники ЗАГСа отметили, что перед тем, как дать ребенку имя, надо хорошо подумать о звучании имени и будет ли оно удачно сопровождать сына или дочь на протяжении всей жизни. Родителям мальчика стоит учитывать, что от имени сына зависит звучание отчества его будущих детей.