Кампала, , 11:24 — REGNUM Президент Уганды Йовери Мусевени заявил, что 40% смертей госпитализированных в больницы страны пациентов вызваны «перееданием». Об этом передает местный телеканал NBS Television.

По информации журналистов телеканала, 75-летний лидер сделал эти комментарии в западном регионе страны, где он остановился во время своего шестидневного марша по пути, которым шли его силы, когда они захватили власть в 1986 году.

Президент также отметил, что многие жители Уганды страдают от неинфекционных заболеваний.

Как отмечают журналисты, Мусевени на протяжении многих лет часто дает советы по здоровью угандийцев, некоторые из которых — больше ходить и избегать алкоголя.

В ходе антикоррупционного марша в декабре Мусевени заявил, что ожирение является признаком коррупции.

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