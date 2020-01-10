Брянск, , 10:49 — REGNUM Семь педагогов планируется привлечь в рамках программы «Земский учитель» в 2020 году в Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента образования и науки. Реализация программы начинается с 10 января.

Планируется, что уже летом 2020 года с победителями конкурсного отбора будут заключены трудовые договоры. Единовременную компенсационную выплату в размере один миллион рублей учителя получат до 1 декабря 2020 года. Педагоги по контракту должны будут отработать пять лет. В случае досрочного расторжения трудового договора, учитель обязан в полном объёме вернуть «подъёмные деньги».

По программе «Земский учитель» компенсацию выплачивают педагогам, прибывшим на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.