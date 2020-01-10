Ташкент, , 10:46 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам повышения эффективности оказания государственных услуг населению, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее, 12 декабря 2017 президент подписал года указ «О мерах по коренному реформированию национальнорй системы оказания государственных услуг населению», в соответствии с документом организовано Агентство государственных услуг при Министерстве юстиции республики.

Сегодня центры государственных услуг действуют по всей стране, услуги для физических и юридических лиц предоставляются в более чем 80 всесторонне удобных, инновационных зданиях, строятся еще 94 таких сооружения.

В настоящее время через центры государственных услуг по принципу «одно окно» предоставляются услуги более 130 видов. Если в 2017 году госуслуги населению были оказаны 12 тысяч раз, то в 2019 году этот показатель превысил 13 миллионов.

За последние два года на местах открыты 86 центров государственных услуг. Перечень документов, необходимых для получения 36 видов наиболее востребованных услуг, сократился со 112 до 52, срок оказания услуг — с 280 до 126 дней.

Вместе с этим, отмечалось на совещании, в настоящее время из 80 оказывающих государственные услуги ведомств лишь 27 интегрировали свои базы данных с Агентством государственных услуг, а в 53 организациях данные все еще не переведены в «цифру».

К примеру, отсутствует электронная база данных для оказания государственных услуг в сферах здравоохранения, экологии, строительства, архива. Из-за отсутствия такого обмена данными в 2019 году услуги, связанные со строительством, снабжением газом, горячей и питьевой водой, оказывались с нарушением сроков.

В этой связи. Мирзиёевым поставлена цель увеличить число пользователей электронными госуслугами в не менее чем 5 раз до конца текущего года, а к 2025 году полностью перейти на электронное обслуживание.

Президент также поручил внедрить совместно с ответственными организациями альтернативные, безопасные и простые способы подтверждения личности при пользовании услугами, требующими электронную цифровую подпись.

Разработать единую для всех услуг электронную цифровую подпись (ЭЦП) президент поручил до 1 июля нынешнего года.