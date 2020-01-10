Красногорск, , 11:08 — REGNUM За новогодние праздники автобусы подмосковного Мострансавто перевезли более 5,8 млн пассажиров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Чаще всего наземным транспортом пользовались 6 января. Накануне православного праздника Рождества Христова пассажиропоток достиг 852,4 тыс. человек. По данным Мострансавто, это на 19,2% пассажиров больше, чем перевезли 6 января 2018 года.

В компании также отметили, что в дни празднований на всех объектах наземной транспортной инфраструктуры региона действовали особый режим безопасности, а выполняемость рейсов составила 99%.