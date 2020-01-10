Санкт-Петербург, , 10:52 — REGNUM Нецензурная лексика в общественном месте стала причиной, по которой болельщика московского футбольного клуба «Спартак» оштрафовали в Петербурге. Об этом сообщает 10 января пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, после матча клубов «Зенит» — «Спартак» 1 декабря 2019 года в Петербурге были задержаны и привлечены к ответственности 34 человека. Кроме того, несколько фанатов были арестованы, а один из лидеров фан-движения лишён права посещать спортивные мероприятия на полтора года. По мнению наблюдателей, такие жесткие меры были предприняты из-за оскорбительной кричалки на стадионе против форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

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В пятницу, 10 января Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес еще одно постановление о привлечении к административной ответственности фаната московского футбольного клуба. Андрея Булацкого признали виновным в совершении административного правонарушения — мелком хулиганстве.

По данным правоохранительных органов, днём 1 декабря прошлого года он в Петербурге, на улице Маяковского, 20 нарушил общественный порядок — грубо, нецензурно выражался в общественном месте.

Свою вину Булацкий не признал и объяснил суду, что он приехал в Санкт-Петербург 30 ноября на матч «Спартак — Зенит», а 1 декабря находился в кафе со своими знакомыми. Около 11 часов утра они вышли на улицу, при этом общественный порядок не нарушали. К Булацкому подошли мужчина в гражданской одежде и несколько полицейских, которые его задержали. Причину таких действий московский гость не понял.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 500 рублей», — отметили в пресс-службе.

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Напомним, после событий 1 декабря фанаты «Спартака» призвали болельщиков всех российских клубов покинуть свои трибуны на 30-й минуте в знак протеста против задержания «спартаковских» болельщиков 1 декабря в Санкт-Петербурге. Акцию протеста поддержали практически все фанатские движения Российской премьер-лиги.

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