Владикавказ, , 10:37 — REGNUM В Северной Осетии пресечена попытка провоза на территорию России санкционной продукции. Таможенники задержали грузовик, водитель которого спрятал от контроля 700 кг яблок, произведенных в одной из европейских стран, сообщили ИА REGNUM 10 января в пресс-службе северо-осетинской таможни.

Запрещенный товар был обнаружен в грузовом отсеке автотранспортного средства, за пустыми коробками. На ящиках с яблоками была выявлена маркировка, согласно которой их вырастили в Польше.

Плодоовощная продукция из этой страны попадает под запрет для торговли в России. Было принято решение об уничтожении всей партии груза, что и было тут же сделано на полигоне бытовых отходов. Сам водитель попал под статью об административном правонарушении.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в Дагестане было уничтожено более 2,1 тонны санкционных яблок из Польши.