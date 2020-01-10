История вопроса

Игры в жанре RPG (ролевая игра) основаны на отыгрыше определённого персонажа. Как правило, в таких проектах игрок может создать себе аватара определённой расы, профессии и класса, а также выбрать его боевые умения и навыки взаимодействия с окружающей средой. В таких играх особый упор делается на сюжетную составляющую и большую свободу выбора для игрока.