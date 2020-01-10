Токио, 10 января 2020, 10:34 — REGNUM Разработчики из Atlus показали новый трейлер игры Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers. Ролик опубликовали на YouTube-канале atlustube 9 января.
В трейлере создатели игры показали новых союзников «Призрачных похитителей сердец», а также многочисленных противников команды протагонистов. Релиз игры в Японии ожидается 20 февраля 2020 года.
Напомним, Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers — это продолжение японской ролевой игры Persona 5. В сиквеле игроки снова будут управлять членами банды «Призрачных похитителей сердец».
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