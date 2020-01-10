Монреаль, Канада, , 10:25 — REGNUM Разработчики из WB Games Monreal продолжают оставлять намёки на новую игру про Бэтмена. Новое тизер-изображение они опубликовали на своей странице в Twitter 9 января.

https://twitter.com/WBGamesMTL/status/1215351861613670400

На этот раз авторы игры выложили логотип полицейского департамента Готэма — города, в котором происходят события всех комиксов, фильмов и игр о Бэтмене. Тем не менее, подробности предстоящего проекта пока не раскрываются.

Напомним, разработчики из WB Games Monreal уже выкладывали на своей странице в Twitter таинственные изображения. Одним из них был логотип «Суды сов» — преступной организации, которая может появится в предстоящей игре.

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