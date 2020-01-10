Киев, 10 января 2020, 10:22 — REGNUM Сотрудники МВД Украины взяли образцы ДНК у родственников граждан страны, погибших во время авиакатастрофы в Иране, сообщила 9 января пресс-служба Национальной полиции Украины.
В офисе генерального прокурора Украины отметили, что 9 января 2020 года был проведён допрос родственников погибших.
Напомним, самолёт «Международных авиалиний Украины» упал вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 11 граждан Украины, 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, десять — Швеции, четыре гражданина Афганистана и по три гражданина Германии и Великобритании.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о существовании информации, согласно которой украинский самолёт могла сбить иранская ракета.
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