Киев, , 10:22 — REGNUM Сотрудники МВД Украины взяли образцы ДНК у родственников граждан страны, погибших во время авиакатастрофы в Иране, сообщила 9 января пресс-служба Национальной полиции Украины.

«Образцы будут обработаны в течение суток, а ДНК-формула направлена в электронном виде в Тегеран для идентификации тел» — сказано в сообщении.

В офисе генерального прокурора Украины отметили, что 9 января 2020 года был проведён допрос родственников погибших.

«Офис генерального прокурора принимает меры по организации репатриации тел погибших на Украину и установлению обстоятельств авиакатастрофы», — заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, самолёт «Международных авиалиний Украины» упал вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 11 граждан Украины, 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, десять — Швеции, четыре гражданина Афганистана и по три гражданина Германии и Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о существовании информации, согласно которой украинский самолёт могла сбить иранская ракета.

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