Уэст-Палм-Бич, США, , 10:17 — REGNUM Жительница США, проживающая в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида, два раза за год родила близнецов. Об этом 10 января сообщает телестанция WPTV-TV.

По данным журналистов, в марте минувшего года Александрия Уоллистон родила близнецов, а в мае 2019 года узнала, что вновь беременна и 27 декабря минувшего года снова произвела на свет двойню.

«Я никогда и не предполагала, что могу родить двойню», — призналась новоиспеченная многодетная мать.

Также она рассказала, что её бабушки в своё время также вынашивали близнецов, однако потеряли их при родах.

«Они будто послали мне этих детей с неба», — сказала женщина.

«Я будто дважды сорвала джекпот», — заключила жительница Уэст-Палм-Бич.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря 2019 года стало известно, что в Хабаровском крае в 2019 году родилось 204 двойни, а также зарегистрировано два случая рождения тройняшек.