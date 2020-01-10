Краснодар, , 10:11 — REGNUM 105 управляющих компаний потеряли лицензии за нарушения в Краснодарском крае за 2019 год, сообщили в пресс-службе администрации края.

По данным Госжилинспекции по региону, в 2019 году по сравнению с предыдущим годом число обращений граждан в ведомство выросло в 1,2 раза, до 23,6 тыс. рублей. В числе основных жалоб — нарушения в части содержания общего имущества, предоставления коммунальных услуг, а также начисления платы.

За 2019 год было проведено 7,3 тыс. проверок работы УК, выявлено 35,4 тыс. нарушений. Общая сумма штрафов составила 63,4 млн рублей, что почти в два раза больше, чем годом ранее. В 90% случаев нарушения были устранены. Однако 105 УК были лишены лицензий, а их руководители дисквалифицированы.