Сухум, , 10:13 — REGNUM Задачей сотрудников правоохранительных органов Абхазии является недопущение кровопролития в ходе массовых волнений в Сухуме. Данное заявление сделал министр внутренних дел Абхазии Раули Смыр, 10 января сообщает Apsny.ru.

«Мы расставили людей вокруг президентского дворца, чтобы не было никаких эксцессов между сторонниками власти и оппозицией. Кроме нас там еще и сотрудники спецподразделения. Наша задача — не допустить столкновения и кровопролития между людьми», — сообщил глава МВД Абхазии.

Он также подчеркнул, что правоохранители будут оставаться возле президентской администрации, пока там находятся митингующие.

Как передавало ИА REGNUM, в Сухуме 9 января начались беспорядки. Протестующие захватили здание администрации президента страны, а депутаты парламента поддержали его отставку.

Ранее министр обороны Абхазии Мираб Кишмария заявил, что армия не выступит против протестующих.

Стоит также отметить, что сообщения о пострадавших в ходе столкновений с полицией не поступали.

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