Кемерово, , 10:10 — REGNUM В Кемерове заработало первое школьное кафе, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

Оно открылось в школе №34 Рудничного района.

«Идея проекта принадлежит муниципальному учреждению «Школьное питание», а дизайнерское решение пространства придумали сами старшеклассники», — отметили в мэрии.

На открытии первого школьного кафе побывал и глава города Илья Середюк.

«Обсудили со старшеклассниками правильное питание. Рад, что дети задумываются о своём здоровье и рассматривают блюда «Школьного питания» как альтернативу фастфуду», — прокомментировал Середюк.