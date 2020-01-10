Москва, , 10:05 — REGNUM Плавленый сыр семи наименований исследован специалистами Росконтроля. Один из продуктов попал в чёрный список, сообщает 10 января пресс-служба организации.

Для проверки были выбраны образцы плавленого сыра «Сыробогатов», «Карат», Valio / Viola, «О`кей», Hochland, President и «Белый сыр из Жуковки». Шесть из них соответствуют требованиям безопасности и рекомендованы к покупке, исключением стал «Белый сыр из Жуковки». В этом сыре выявлено превышение показателя мезофильной микрофлоры.

Самыми вкусными эксперты назвали сыры Hochland и President. У сыров «О`кей» и «Белый сыр из Жуковки» выявлен мучнистый привкус, а последний ещё и горчит.

Все образцы изготовлены без заменителей молочного жира. Плавленый сыр — не самый полезный продукт, но многие любят готовить с ним утренние бутерброды, напомнили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Росконтроле проверили сервелат семи популярных брендов и только два рекомендовали к покупке.

Читайте также: Росконтроль рекомендовал покупать только два из семи сервелатов