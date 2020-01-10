Ульяновск, , 10:04 — REGNUM Жителям Ульяновска спасатели не рекомендуют выходить на лёд Свияги и Волги во время крещенских купаний из-за неоднородности и непрочности льда. Об этом сообщает администрация областного центра.

Специалисты предупреждают, что в настоящее время опасно массово выходить на лёд рек и организовывать купели на водоёмах в границах города. Это связано с неоднородной структурой льда на Свияге и сбросом воды в Куйбышевском водохранилище. Кроме того, из-за прогнозируемого потепления лёд может быть не таким прочным.

Спасатели рекомендуют «в целях безопасности» совершать омовение в купелях в сёлах Арское и Погребы, посёлках Белый Ключ и Плодовый. В мэрии подчёркивают, что иордани на прудах оборудуют коробами безопасности, мостками и удобными сходами в воду.

Как сообщало ИА REGNUM, Крещение Господне — это один из главных православных праздников, установленный в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Он отмечается 19 января. В ночь с 18 на 19 января верующие окунаются в проруби (иордани).