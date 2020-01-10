Лос-Анджелес, США, , 10:03 — REGNUM В многопользовательском шутере Apex Legends скоро стартует специальное событие под названием «Званый вечер». Об этом разработчики игры рассказали на своём официальном YouTube-канале 9 января.

Во время «Званого вечера» геймерам будут доступны семь новых игровых режимов. Событие стартует 14 января 2020 года.

Напомним, Apex Legends — это популярная многопользовательская игра в поджанре «королевская битва». События проекта разворачиваются в той же выдуманной вселенной, что и у франшизы Titanfall.

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