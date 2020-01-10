Москва, , 09:56 — REGNUM В Москве центры госуслуг «Мои документы» с 1 января 2020 года начали принимать заявления на социальное обслуживание на дому, сообщается на портале мэра столицы.

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Подать заявление на соцобслуживание на дому можно ежедневно в любом МФЦ независимо от места жительства. Срок выдачи решения о признании человека нуждающимся в этой услуге — 10 рабочих дней.

Каждый год на обслуживание на дому подают заявления около 30 тыс. москвичей. В настоящее время обслуживаются на дому более 128 тыс. жителей столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, самой востребованной услугой в 2019 году в МФЦ «Мои документы» стала услуга по предоставлению информации жилищного учета (2,8 млн обращений).

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