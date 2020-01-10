Санта-Ана, США, , 09:53 — REGNUM Американское подразделение компании Nippon Ichi Software выпустило сюжетный трейлер ремастера игры Langrisser I & II. Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале NIS America 9 января.

Langrisser I & II — это сборник из первых двух частей франшизы Langrisser с обновлённой графикой. Его релиз состоится 10 марта 2020 года.

Напомним, Langrisser — это популярная серия японских ролевых игр. Первая часть франшизы поступила в продажу в 1991 году.

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