Москва, , 09:50 — REGNUM В рамках мониторинга обеспеченности школ учителями в России запустят рейтинг самых востребованных педагогических должностей по отдельным предметам. Соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом 10 января сообщила пресс-служба Министерства просвещения.

«Согласно распоряжению на ежегодной основе будет вестись отдельный мониторинг обеспеченности школ и иных образовательных организаций кадрами, а также перечень наиболее востребованных педагогических должностей в разрезе учебных предметов», — говорится в сообщении.

Определять потребность в подготовке преподавателей в вузах будут определять уже непосредственно в Минпросвещения, Минобрнауки и региональных органах управления. Мониторинг по обеспечению школ учителями будут сочетаться с анализом региональных систем оплаты труда педагогов.

В соответствии с новыми правилами, учащиеся вузов по педагогическим специальностям смогут проходить практику в школе по своему предмету.

Система также предусматривает сеть центров для обеспечения непрерывного профессионального развития педагогических работников, некоторые из которых открылись уже в 2019 году. Планируется разработать и внедрить систему наставничества, которая должна помочь вхождению в профессию молодым педагогам.