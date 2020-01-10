Сеул, , 09:53 — REGNUM Буддийская международная гуманитарная организация «Белый слон» (White Elephant Foundation) окажет помощь школьникам и воспитанникам детских садов Мьянмы. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 10 января около двадцати представителей организации отправились из международного аэропорта Инчхона в Мьянму с предметами первой необходимости, среди которых зубная паста и щетки, мыло, одежда и продукты питания.

Известно, что в рамках пятидневной поездки представители «Белого слона» посетят несколько учебных заведений в Танхльине и Пегу, где проведут работы по улучшению сооружений, уроки на темы санитарии и гигиены, культуры и экологии, а также примут участие в церемонии вручения выпускных дипломов.

Отмечается, что гуманитарная организация «Белый слон» осуществляет свою деятельность с 2005 года. В течение последних 15 лет представители организации реализовали множество проектов, среди которых строительство образовательных учреждений, гидроэлектростанций, очистных сооружений в Мьянме, Таиланде, Китае, Индии и Шри-Ланке.