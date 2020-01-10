Воронеж, , 09:48 — REGNUM Администрация Воронежа объявила о начале приёма заявок от потенциальных претендентов на концессию парка «Дельфин», сообщили в пресс-службе мэрии. Заявки принимаются с 10 января по 25 февраля, итоги планируется подвести 5 марта.

Через концессионное соглашение власти рассчитывают привлечь в развитие парка не менее 140 млн рублей частных инвестиций, при этом он останется в муниципальной собственности. В соответствии с условиями будущего соглашения, инвестор будет обязан привести в порядок территорию парка в 58 тыс. кв. м за два года, общий же срок соглашения будет рассчитан на 25 лет. В парке должны появиться скейт-парк, террасы, смотровая и детская площадка, площадка для воркаута, танцзал, спортзал и зал для киберспорта, детский бассейн, несколько видов каруселей, необходимая инфраструктура, должны быть обустроены набережная и пирс. Окупить вложения инвестору предлагается за счёт оказания платных услуг — срок окупаемости около шести лет. Ежегодно в течение действия соглашения в бюджет города должно отчисляться 600 тыс. рублей в виде концессионной платы, прокомментировал мэр Вадим Кстенин.

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Парк «Дельфин» расположен в Железнодорожном районе Воронежа, выходит на берег Воронежского водохранилища, рядом с Северным мостом, в особо охраняемой природной территории. Он открылся 1 июня 1975 года, находился на балансе НПО «Электроника» и стал одним из первых парков в левобережно. В 1990-х парк начал приходить в упадок, и уже через несколько лет когда-то одно из самых красивых мест района заросло мусором.

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