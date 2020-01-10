Екатеринбург, , 09:49 — REGNUM Глава Екатеринбурга Александр Высокинский обратился к городским органам внутренних дел из-за ситуации с «мусорным пожаром». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Градоначальник попросил полицию ограничить доступ грузовиков с мусором на расположенный на севере города несанкционированный мусорный полигон, который ранее загорелся.

Мэр просит установить рядом со свалкой запрещающие дорожные знаки и организовать охрану участка. Сейчас свалка представляет собой гигантский мусорный карьер, сопоставимый с девятиэтажным домом.

Как сообщало ИА REGNUM, в мэрии уже прорабатывают вопрос о возвращении земельного участка, на котором находится свалка, в собственность Екатеринбурга. Из-за пожара жители Эльмаша и Уралмаша жалуются на неприятный запах.

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