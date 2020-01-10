Москва, , 09:52 — REGNUM В ближайшие дни в Москве не стоит ожидать появления устойчивого снежного покрова. Об этом 10 января сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Снег появится (в ближайшие дни), но речь идет буквально о миллиметрах. Какой-то снег появится, но температура опять скакнет до нуля», — приводит слова Синенкова РБК.

Также он отметил, что нужно иметь ввиду наличествующее в городе тепловыделение от домов и производственных площадей.

«Я уже не говорю об уборке», — сказал специалист.

Кроме этого, по словам ведущего специалиста центра «Фобос», в выходные в московском регионе будет облачная погода и небольшие осадки ожидаются только 11 января на юге Подмосковья.

«Температура минус 1 градус — минус 3 градуса в субботу, такая же в воскресенье днем. В ночь с субботы на воскресенье минус 4−6 градусов», — рассказал Синенков.

Помимо этого, он добавил, что ожидается изменчивый ветер: 11 января — восточный 3−8 м/с, 12 января — порывистый юго-западный ветер 5−10 м/с и что атмосферное давление существенно меняться не будет, сохранившись немного ниже нормы в пределах 746−744 мм ртутного столба.

И ещё Александр Синенков рассказал, что на старый Новый год также не стоит ожидать снегопадов.

«13 января днем до плюс 1 градуса, пройдут небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. В староновогоднюю ночь существенных осадков не ожидаем, температура днем 14 января около 0 градусов, в новогоднюю ночь — минус 2−4 градуса. Сильных снегопадов не ожидаем», — подчеркнул синоптик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре рассказали, что ожидают в Москве в дневное время колебание температуры воздуха в диапазоне −1…+1 °С.